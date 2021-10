Um homem de 37 anos foi morto com 15 facadas depois de oferecer balas a uma criança, de 8, em Padre Paraíso, no Vale do Jequitinhonha. Ele era suspeito de estupro e foi assassinado na terça-feira (7) por três homens, mas o corpo só foi encontrado no sábado (9).

De acordo com a Polícia Militar, a vítima estava bebendo em um bar com dois amigos. Depois do encontro, teria seguido sozinha para o povoado de Águas Vermelhas quando foi abordado por três pessoas - dois jovens de 18 e 19 anos e um adolescente.

O trio bateu e esfaqueou o homem, deixando o corpo dele em uma estrada próxima. O suspeito mais velho teria escondido a arma do crime no telhado da residência de uma mulher. Ao chegar na casa onde mora, coberto de sangue, o jovem disse para a esposa que tinha "matado uma pessoa".

Os policiais descobriram o corpo após denúncia anônima, que também indicou o paradeiro dos suspeitos.

O rapaz de 19 anos contou à PM que viu a vítima dando balas a uma criança, que seria parente dele, e então deduziu que poderia se tratar de mais um caso de abuso do homem. Inconformado, ele chamou os comparsas para cometer o assassinato.

O trio foi detido. O caso foi encaminhado à Polícia Civil para investigação.

