Três homens foram presos na madrugada deste domingo (14) suspeitos de executar um jovem de 24 anos, em Santa Luzia, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. De acordo com a Polícia Militar, a vítima foi morta para vingar o assassinato de três outros homens na cidade.

O crime aconteceu na noite deste sábado (13), em frente a um restaurante no bairro Bom Destino. As câmeras de segurança do imóvel gravaram o momento em que o jovem estava sentado em uma das mesas externas e é abordado por dois homens que, logo em seguida, começaram a disparar. Ao tentar fugir, ele foi perseguido e atingido. Os suspeitos então saíram correndo do local.

Segundo a PM, ao chegarem no local da ocorrência, a vítima já estava sem vida. Ela foi atingido por 14 tiros, sendo seis deles na cabeça, seis nas costas, um no ombro e outro no peito. O corpo foi encaminhado para o Instituto Médico Legal da cidade.

Após o registro da ocorrência, os militares receberam a informação de uma testemunha que viu os suspeitos em um carro. Ao passarem a placa parcial e as características do veículo pelo sistema, eles conseguiram chegar até o proprietário, que informou que havia vendido o veículo, mas que ainda tinha acesso ao sistema de GPS.

A partir dessa informação, os policiais tiveram a confirmação de que o automóvel estava próximo ao restaurante no momento do crime e chegaram até a casa onde os homens estavam.

Durante a prisão, os suspeitos confessaram ter executado a vítima e informaram a motivação. No imóvel também foram apreendidos um carregador, uma pistola 9mm, três celulares, um revólver 38 com numeração raspada, um cartucho de munição 38mm, duas buchas de maconha.

Os três homens têm passagens anteriores pela polícia por porte ilegal de arma de fogo, tráfico de drogas, interceptação e fuga de presos.



