Programada para retornar nesse domingo (4), a circulação do trem de passageiros da Estrada de Ferro Vitória a Minas (EFVM), que liga Minas Gerais ao Espírito Santo, continuará suspensa até o próximo dia 11. As viagens foram interrompidas em 28 de março.

De acordo com a Vale, que administra o modal, a medida abrange a rota entre as localidades de Cariacica (ES) e Belo Horizonte (MG), em ambos os sentidos, e também no trecho entre Itabira e Nova Era, na região Central de Minas.

"A medida é voltada para o enfrentamento da pandemia da Covid-19 e atende ao novo decreto 4859-R, do governo do Estado do Espírito Santo, publicado em 03/04, que prorroga o prazo de suspensão do transporte ferroviário de passageiros", informou a empresa, em nota.

Ainda conforme a Vale, os passageiros que tiveram as viagens canceladas poderão solicitar a remarcação ou reembolso do bilhete, sem custo adicional. Mais informações serão repassadas pelo Alô Ferrovias, no telefone 0800 285 7000.

