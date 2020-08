Durou menos de 24 horas o funcionamento do "túnel de desinfecção" contra à Covid-19 na Estação Pampulha, em Belo Horizonte. Um dia após ser instalado no terminal de passageiros, o equipamento teve que ser interditado.

De acordo com a Transfácil, uma mangueira que leva água até o túnel estourou. A falha foi detectada por volta das 8h15 desta quarta-feira (5), depois que usuários do transporte público perceberam que o vapor não estava sendo jorrado. Um funcionário da estação, então, percebeu que a mangueira havia arrebentado.

Ainda não se sabe se a pressão da água provocou o estouro ou se o equipamento foi alvo de vândalos. A Transfácil explicou que somente após análise técnica será possível confirmar o motivo do problema.

Ainda conforme o consórcio, o "túnel de desinfecção" voltará a funcionar ainda nesta quarta-feira.

Reforço contra à Covid-19

A cabine do equipamento joga uma mistura de água com ozônio, que ajuda a eliminar o coronavírus, sempre que detecta a presença de uma pessoa. O túnel na Estação Pampulha ficará disponível para os passageiros 24 horas, todos os dias da semana e sem limite de usuários.

Nas próximas semanas, a expectativa é a de que mais 20 plataformas de embarque e desembarque recebam o "box neutralizador", como o equipamento também é conhecido. Segundo o presidente da Transfácil, Ralison Guimarães, todas as estações do Move, do BHBus e alguns pontos da área central devem contar com a estrutura.

O túnel foi desenvolvido pelo Senai e instalado graça a uma parceria entre a Transfácil, a Federação das Indústrias de Minas Gerais (Fiemg), a BHTrans e a prefeitura.

