Talões de papel do estacionamento rotativo de Belo Horizonte só poderão ser utilizados até 10 de janeiro de 2022. A decisão foi publicada na edição desta sexta-feira (31) do Diário Oficial do Município (DOM).

Segundo o documento, os usuários que ainda possuem as folhas deverão realizar a troca por créditos eletrônicos, considerando as que ainda não foram utilizadas. O prazo se encerra em 180 dias, contados a partir de hoje.

O usuário deverá realizar cadastro no APP Rotativo Digital BH, informando CPF e e-mail, e preencher um formulário fornecido pela BHTrans. Depois, é necessário entregar pessoalmente juntamente com os talões no BH Resolve, à rua Caetés, 342, ou através de carta para o mesmo endereço ou local a ser definido pela autarquia.

“Os créditos eletrônicos serão fornecidos em até 15 dias úteis após a entrega da documentação necessária, na conta vinculada ao CPF do usuário”, afirma o texto.

A mudança, de acordo com a publicação, considera a pequena utilização do talão de papel nas áreas de estacionamento rotativo e a melhor efetividade da fiscalização. As folhas não são comercializadas desde 2018.

