A taxa de ocupação dos leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI), reservados para pacientes com Covid-19, segue em alta em Belo Horizonte. De acordo com o boletim epidemiológico divulgado nesta quarta-feira (6), 86,1% das vagas já estão ocupadas em hospitais das redes pública e privada da capital. Durante um comunicado, feito no fim da tarde de hoje, o prefeito Alexandre Kalil informou que a PBH abriu mais 46 novos leitos de UTI, destinados para os infectados com o vírus.

Já o número médio de transmissão por infectado (Rt) registrou uma pequena queda em relação ao último boletim - a taxa estava em 1,07 -, divulgado na terça (5), e está em 1,06 agora, o que significa que, em média, 100 pacientes infectados transmitem a doença para outras 106 pessoas.

A taxa de ocupação de leitos de enfermaria também registrou queda, de 67,3% para 63,9%. O dado aparece em amarelo no gráfico de indicadores de monitoramento da pandemia.

O Rt e a ocupação de leitos são os indicadores considerados pela prefeitura da cidade para tomar decisões referentes à reabertura ou fechamento de atividades econômicas. O prefeito Alexandre Kalil, inclusive, anunciou na tarde desta quarta-feira (6) que vai voltar a fechar o comércio não essencial da capital a partir da próxima segunda (11). Durante o anúncio, ele informou que 46 novos leitos de UTI foram disponibilizados para os pacientes com a doença.

Novos casos em 24 horas

Ainda segundo o boletim, 707 novos casos da doença foram confirmados em 24 horas. Com isso, Belo Horizonte já soma 65.848 infectados pelo novo coronavírus desde o início da pandemia, em março.

No mesmo período de 24 horas, 14 mortes foram registradas na capital. Nove vítimas são do sexo masculino e cinco do sexo feminino. Ao todo, 1.915 pessoas morreram na cidade.

Os dados também mostram que 60.296 pessoas já se recuperaram da doença. Outros 3.637 pacientes estão em acompanhamento.

