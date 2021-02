O número médio de transmissão por infectado (Rt) segue em queda em Belo Horizonte. Segundo o boletim epidemiológico da prefeitura dessa segunda-feira (1º), o índice permanece abaixo de 1 e no nível verde do gráfico. A taxa, que é de 0,90 atualmente, chegou ao menor número desde outubro do ano passado.

Desde 15 de janeiro, quando a taxa de transmissão chegou a 1,09, os dados têm regredido dia após dia. Neste momento, em média, 100 pacientes infectados transmitem a doença para outras 90 pessoas. Em 29 de outubro, última melhor marca, o índice era de 0,89.

Os leitos de enfermaria, por sua vez, também continuam em queda. Das 1.481 vagas, 54% estão ocupadas em unidades de saúde do município no momento. No último levantamento, de sexta (29), o índice apontava 56,8%.

Por outro lado, a taxa de ocupação dos leitos de UTI destinados a pacientes diagnosticados com a Covid-19 chegou a 75,7%. Na sexta, o número estava em 74,5%. Desta forma, a situação das unidades de terapia intensiva segue no nível vermelho, ou seja, na faixa crítica.

Números da Covid em BH

Segundo os dados da Prefeitura de Belo Horizonte (PBH), 89.994 pessoas já testaram positivo para o coronavírus na cidade desde o início da pandemia, em março do ano passado. Ao todo, 2.264 pessoas já perderam a vida para doença na capital, sendo 1.242 homens e 1.022 mulheres. Os dados também mostram que 82.441 pacientes já se recuperaram da doença e outros 5.289 estão em acompanhamento.

