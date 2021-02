Mais de 50 crianças doentes, 28 cidades com casos confirma dos e 38 notificações sob investigação. A Síndrome Inflamatória Multissistêmica Pediátrica (SIM-P) avança em Minas, aumentando o alerta aos pais. Rara, a doença pode estar relacionada à Covid-19. Não há registros de mortes no Estado.

A doença surgiu durante a pandemia do novo coronavírus. O mal acomete, principalmente, os mais novos: metade dos pacientes tinha menos de 4 anos. Ao todo, 52 crianças e adolescentes, de 0 a 14 anos, foram contaminados. Quarenta e oito ficaram internados em unidades de saúde.

A enfermidade pode prejudicar vários órgãos, provocando febre alta e duradoura, além de pressão baixa e manchas pelo corpo. Além disso, há registros de comprometimentos do sistema cardiovascular.

Meninos são os mais afetados. A cada dez casos, seis são do sexo masculino. Além disso, 86% dos pacientes sequer tinha alguma comorbidade, o que reforça ainda mais o alerta aos pais.

52 casos da Síndrome inflamatória infantil ligada à Covid-19 foram confirmados em minas

Os responsáveis pelas crianças devem ficar atentos para procurar ajuda na hora certa. Se o filho apresentar sintomas durante ou após o diagnóstico da Covid-19 – o mesmo vale para aqueles que tiveram contato com algum infectado – é preciso ir até uma unidade de saúde.

Mas, não há motivo para pânico. Conforme especialistas ouvidos pelo Hoje em Dia, a procura por socorro visa a garantir a avaliação e os devidos cuidados, caso seja necessária uma internação.

Até o momento ainda não existe um exame específico para detectar a síndrome inflamatória infantil. Os profissionais de saúde se baseiam em inflamações e lesões na pele, além da associação com o diagnóstico positivo da Covid.

Onde

Belo Horizonte é a cidade com mais casos confirmados. São 19 registros na capital. Na sequência está Contagem, na região metrop[/TEXTO]olitana, com quatro. Montes Claros, no Norte de Minas, e Uberlândia, no Triângulo, têm três cada. Com uma notificação, Governador Valadares, no Leste do Estado, foi a última cidade incluída na lista.

Além disso:

Em meio ao avanço da síndrome inflamatória infantil em Minas, o novo coronavírus também não dá trégua em BH. Quase 90 mil pessoas já foram infectadas pela Covid-19 na cidade. Nos últimos três dias, ocorreram 1.318 confirmações da doença. Desde sexta, 23 mortes foram registradas. Ao todo, 2.264 pessoas perderam a vida, sendo 1.242 homens e 1.022 mulheres.

Ontem, primeiro dia da reabertura do comércio não essencial, um indicador de monitoramento da pandemia apresentou crescimento no município. A taxa de ocupação dos leitos de UTI, reservados para pacientes com a enfermidade, subiu de 74,5% para 75,7%.

