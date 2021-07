A taxa de transmissão do novo coronavírus voltou a subir em Belo Horizonte nesta segunda-feira (5). O RT chegou a 0,93, o que significa que cada grupo de 100 pessoas transmite a Covid-19 a outras 93. Na última sexta-feira (12), a taxa estava em 0,90.

O aumento do índice é registrado após o avanço da flexibilização de mais atividades na capital mineira, que entrou em vigor no último sábado (3), e liberou eventos, teatros, museus e cinema. De acordo com especialistas, porém, o reflexo poderá ser sentido nas próximas duas semanas. Por isso, eles recomendam à população manter os protocolos sanitários para evitar a disseminação da doença.

Ainda segundo o boletim epidemiológico, a ocupação de leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) para pacientes com a doença caiu e alcançou 63,4%, ante 64,5% do informe anterior.

O índice permanece no nível amarelo de alerta. BH tem atualmente 911 leitos, entre as redes pública e particular. Desses, 578 estão ocupados.

Já a ocupação de leitos de enfermaria para casos de Covid-19 também registrou uma ligeira queda, de 51,2% para 47,8%.

A capital confirmou, até esta segunda, 239.955 casos de Covid-19. Desses, 228.796 são considerados recuperados e outros 5.314 permanecem em acompanhamento. No total, 5.845 pessoas morreram em decorrência da doença.

Ainda de acordo com o boletim, 1.131.976 pessoas foram vacinadas com a primeira dose no município, o que corresponde a 56,3% da população total da cidade. Com as duas doses, 425.965 pessoas foram imunizadas, o equivalente a 21,7% da população.

