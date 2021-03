O número médio de transmissão por infectado, o chamado Rt, voltou ao nível amarelo nesta quinta-feira (4) depois de Belo Horizonte passar quase duas semanas com o indicador em aceleração e diversos dias com dois dos três controladores que avaliam a pandemia da Covid-19 no vermelho. Os dados são do boletim epidemiológico assistencial da prefeitura.

De acordo com o levantamento, a taxa de transmissão caiu de 1,20 para 1,18 após três dias em nível máximo de alerta. Agora, o indicador passa a ficar em estado de atenção para as autoridades municipais de saúde.

Já a taxa de ocupação dos leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) segue no vermelho. No entanto, a utilização das vagas vem desacelerando gradualmente. Nessa quarta-feira (3), o índice estava em 75% e caiu para 74,4% hoje.

Por outro lado, a ocupação dos leitos de enfermaria subiu na capital mineira nas últimas 24 horas. Conforme o boletim, atualmente 60,8% das unidades estão ocupadas, enquanto no dia anterior o valor era de 59,4%. Porém, segue na faixa intermediária, a amarela.

Números da Covid

Conforme o boletim, nas últimas 24 horas, 1.254 pessoas testaram positivo para o novo coronavírus em BH. No mesmo período, 14 perderam a vida por complicações da doença. Desde o início da pandemia, em março do ano passado, 115.640 moradores da capital já foram infectados e 2.795 morreram pelo vírus.

Ao mesmo tempo, 107.119 belo-horizontinos já se recuperaram da Covid. Outros 5.235 seguem em observação médica. De acordo com a Prefeitura de Belo Horizonte, 257.803 doses da vacina já foram distribuídas na cidade, 124.299 referentes às primeiras doses e 60.760 às segundas aplicações.

