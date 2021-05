A taxa de transmissão da Covid-19 e a ocupação da terapia intensiva com pacientes infectados pelo novo coronavírus voltaram a cair em Belo Horizonte. O RT saiu de 1 nessa quarta (19) para 0,99 nesta quinta-feira (20), mantendo-se no nível considerado de controle, ou seja, abaixo de 1. Já as UTIs estão com 78,2% das vagas preenchidas. O levantamento anterior indicava 79,9%.

Já as enfermarias tiveram mais admissão de doentes: passou de 59,1% para 61,4%. Os dados constam em boletim epidemiológico e assistencial divulgado pela prefeitura nesta tarde. De acordo com o balanço, atualmente, cada grupo de cem pessoas transmitem o vírus para outras 99.

Segundo o informe, a capital mineira tem 198.008 casos confirmados de Covid-19. Até o momento, 4.854 pessoas morreram em decorrência da doença. Por outro lado, 8.080 pacientes seguem com acompanhamento médico.

Vacinação em BH

Até o momento, 731.740 pessoas receberam a primeira dose da vacina contra a Covid-19 e 337.145 a segunda.

