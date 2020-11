Com mais 279 casos de pessoas infectadas pelo novo coronavírus contabilizados nas últimas 24 horas, Belo Horizonte já registrou 52.081 casos confirmados de Covid-19 desde março, de acordo com boletim epidemiológico divulgado pela prefeitura nesta quinta-feira (19). A cidade também chegou a 1.597 vidas perdidas por causa da doença, sete a mais do que no dia anterior.

Os números de casos e óbitos registrados não são tão altos quanto aos de julho e agosto, quando a epidemia alcançou o auge na cidade, mas a população deve se manter atenta e continuar tomando os cuidados necessários para não deixar a Covid se espalhar.

Há dez dias a taxa de transmissão do novo coronavírus está acima de 1,00 – ou seja, em nível de alerta, indicado pela cor amarela pela prefeitura. Nesta quinta-feira, o número médio de transmissão por infectado (Rt) está em 1,10, o que quer dizer que 100 infectados passam o vírus para 110 pessoas, em média.

O Rt acima de 1,00 por vários dias seguidos demanda atenção pela população e pelos agentes de saúde, pois isso pode ser um indicativo de que a epidemia está em franca ascensão.

Outras mostras de que a epidemia está em curva ascendente na cidade são os gráficos de casos e atendimentos no SUS (um crescimento gradual ao longo de quatro semanas) e o número de pessoas infectadas naquele momento. Enquanto o boletim do dia 3 de novembro indicava que havia 1.846 pacientes em acompanhamento na capital mineira, nesta quinta-feira já eram registrados 2.440 infectados à espera de recuperação.

“Esses números mostram que não está na hora de as pessoas relaxarem, especialmente no tratamento pessoal. É fundamental que todos mantenham o distanciamento social”, afirmou o infectologista e professor da UFMG Dirceu Greco.

Embora o Rt esteja em nível amarelo, a ocupação de leitos continua sob controle, conforme o monitoramento feito pela prefeitura. Se houver um aumento nesses índices, os leitos Covid-19 que foram revertidos para retaguarda nos hospitais da Rede SUS-BH poderão ser reconvertidos, de acordo com a Secretaria Municipal de Saúde.

Veja os indicadores de monitoramento da Covid apresentados no boletim desta quinta-feira: