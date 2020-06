Estudantes de 73 cidades mineiras que não conseguem assistir às teleaulas da rede estadual por não terem acesso ao sinal da TV Rede Minas vão poder acompanhar o ensino pela TV Assembleia. Um convênio será assinado da tarde desta segunda-feira (15) e permitirá a transmissão do conteúdo formulado pela Secretaria Estadual de Ensino (SEE).

Desde março, os alunos estão sem aulas presenciais por causa da pandemia do novo coronavírus. O ensino passou a ser divulgado na TV Rede Minas no dia 18 de maio, mas a emissora não chega em todos os 853 municípios do Estado. "A adesão da TV Assembleia ampliará o número de cidades atendidas, pois, do total de municípios que estão em sintonia com a emissora do Legislativo, 73 não recebem o sinal da Rede Minas. Só agora, então, alunos dessas localidades terão acesso às aulas pela TV", destacou em nota a Assembleia Legislativa.

A transmissão começará no dia 22 e em horário alternativo, das 7 às 9 horas e das 19h30 às 22h30. A TV Minas veicula os conteúdos entre 7h30 e 12h30.

Ensino

Para que os estudantes que estavam sem acesso às teleaulas não fiquem prejudicados, a TV Assembleia vai começar a transmissão pela teleaula 1 - enquanto a Rede Minas já está exibindo a aula 6. "Dessa forma, quem perdeu algum conteúdo terá nova oportunidade de aprendizado, e o aluno que ainda não teve acesso a nenhuma aula poderá acompanhar esses estudos remotos desde o início", explicou a ALMG.

Clique aqui e consulte as cidades que têm cobertura da emissora e qual é a sintonia.

Além da TV, os vídeos com as aulas são postados no aplicativo "Conexão Escola".

