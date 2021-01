Belo Horizonte deve ter mais um dia de forte calor. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a previsão do tempo para a capital nesta quinta-feira (14) indica temperaturas alcançando os 31ºC e umidade relativa do ar máxima de 40%. Há, também, a possibilidade de chuva.

Uma massa de ar quente tem atuado sobre as regiões Central e Leste de Minas, dificultando a formação de nuvens carregadas. Por isso não tem chovido em BH há alguns dias mesmo com expectativa de precipitação.

“Essa massa favorece a não formar nuvens de chuvas no Norte, Jequitinhonha, Vale do Rio Doce, Mucuri e na Região Metropolitana”, explicou o meteorologista Cléber Reis.

Conforme o instituto, nesta sexta-feira (15), o dia será de céu encoberto, com os termômetros registrando entre 17ºC e 29ºC. A umidade pode chegar a 95%.

No sábado (16) e no domingo (17), a metrópole deve ter céu com muitas nuvens e pancadas de chuva. As temperaturas devem variar entre 15ºC e 30ºC, enquanto a umidade pode girar entre 30% e 95%.

