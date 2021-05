Os 11,8°C registrados em Belo Horizonte nessa segunda-feira (10), menor temperatura do ano até o momento, poderão retornar à capital no próximo fim de semana, juntamente com uma melhora nos níveis de umidade do ar - que estão baixos, conforme alerta da Defesa Civil com validade até quinta-feira (13). A previsão é do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

De acordo com Anete Fernandes, meteorologista do Inmet em BH, após o frio recorde de segunda, a semana será de pequeno aumento nos índices, com máxima chegando a 28°C na quinta. A situação muda, no entanto, com a aproximação de uma massa de ar frio, na sexta.

Trata-se da chegada de um sistema gélido, originário do oceano, que apesar de não passar pela área Central de Minas, provocará queda na tempertura na capital. "Teremos um fim de semana muito parecido com o último. Essa sistema, porém, ainda não é uma massa de ar frio intensa para provocar episódios de frio ainda mais severos [do que o visto nessa segunda]", afirmou Anete.

Veja a previsão para BH:

Quarta-feira (12)

Mínima: 13°C

Máxima: 27°C

Quinta-feira (13)

Mínima: 14°C

Máxima: 28°C

Sexta-feira (14)

Mínima: 12°C

Máxima: 26°C

Sábado (15) e domingo (16)

Mínimas entre 12°C e 25°C

Umidade do ar

A Defesa Civil de Belo Horizonte divulgou alerta meteorológico, na tarde desta terça-feira (11), sobre a umidade relativa do ar em torno de 30% na capital. O índice é considerado muito baixo. Por isso, a população deve redobrar a atenção e se hidratar.

A situação, porém, deve melhorar com os reflexos da passagem da massa de ar frio pelo Sul de Minas, a partir de sexta-feira, com mínimas em 40% durante o período da tarde.

