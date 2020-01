Uma área da Cidade Administrativa de Minas, sede do governo do Estado, no bairro Serra Verde, região de Venda Nova, ficou alagada após uma forte chuva nesta quinta-feira (16). Segundo relatos de funcionários, após o temporal que atingiu a região por volta das 18h30, o estacionamento do prédio Minas ficou alagado.

Essa é a terceira vez, em menos de três meses que o local inunda.

No dia 3 de janeiro, outro temporal também alagou o subsolo do mesmo edifício e provocou alagamentos no subsolo do Centro de Convivência e do prédio Gerais. Segundo a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão (Seplag), a água veio da MG-010 e chegou ao subsolo do edifício Minas.

Em 29 de outubro a chuva também deixou ilhados funcionários do governo. Vídeos e fotos registraram a água chegando também ao subsolo do prédio Minas.