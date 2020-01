O temporal que atingiu Belo Horizonte na tarde deste domingo causou inundações em várias ruas e avenidas da capital. A Defesa Civil emitiu alerta para vias das regiões de Venda Nova, Barreiro e Oeste.

Segundo o órgão municipal, choveu quase um terço do esperado do mês nas regionais Oeste e Barreiro em 2h20 de chuva, com 102,4 e 98,8 mm, respectivamente.

No acumulado de chuvas para janeiro, das nove regionais, oito já alcançaram a média histórica; veja abaixo:

Barreiro - 445,6 (135%)

Centro Sul - 517,4 (157%)

Leste - 358,4 (109%)

Nordeste - 357,6 (109%)

Noroeste - 477,0 (145%)

Norte - 266,0 (81%)

Oeste - 505,4 (154%)

Pampulha - 421,6 (128%)

Venda Nova - 335,2 (102%)

Ao longo da tarde, o Corpo de Bombeiros informou que recebeu 67 chamadas relacionadas ao temporal, sendo a maioria de pessoas ilhadas. O helicóptero Arcanjo auxiliou na retirada de vítimas nos pontos onde não era possível o acesso por viaturas.

O Ribeirão Arrudas transbordou em alguns pontos da avenida Teresa Cristina, na região Oeste, sendo bloqueada para tráfego de veículos. Devido ao transbordamento, foi a nona vez que a via foi bloqueada por causa de chuva forte desde o dia 29 de outubro. Somente neste mês de janeiro, a avenida foi bloqueada quatro vezes.

O trecho mais crítico está entre o Betânia, na região Oeste de Belo Horizonte, e o Bairro das Indústrias, em Contagem, na região metropolitana. Durante a chuva, a recomendação é que não se trafegue na via entre a esquina com avenida Presidente Castelo Branco e o Anel Rodoviário.

Apesar do temporal ter passado, a Defesa Civil informou que o alerta de pancadas de chuva com raios e rajadas de vento em torno de 50 km/h emitido neste domingo a validade dele é até as 8h desta segunda-feira (20). A quantidade de chuva prevista é de 20mm a 50mm.

Confira as recomendações do órgão municipal para o momento de chuva:

- Redobre a atenção! Evite áreas de inundação e não trafegue em ruas sujeitas a alagamentos e próximos aos córregos e ribeirões no momento de forte chuva⠀⠀

- Não atravesse ruas alagadas ou deixe crianças brincando na enxurrada e nas águas dos córregos⠀

- Não se abrigue nem estacione veículos debaixo de árvores⠀

- Atenção especial em áreas de encostas e morros⠀

- Jamais se aproxime de cabos elétricos rompidos. Ligue imediatamente para Cemig (116) ou Defesa Civil (199)⠀

- Se observar o aparecimento de fendas, depressões no terreno, rachaduras nas paredes das casas e o surgimento de minas d’água avise imediatamente a Defesa Civil (199)⠀

- Em caso de raios, não permaneça em áreas abertas e altas, não use equipamentos elétricos.

