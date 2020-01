O risco de alagamentos levou a Defesa Civil a fechar preventivamente algumas avenidas em Belo Horizonte na tarde desta terça-feira (14). As medidas foram tomadas nas avenidas Vilarinho, em Venda Nova; Francisco Sá, região Oeste da capital; e Bernardo Vasconcelos, na região Nordeste. As duas primeiras vias seguem sem registro de inundação, mas a Bernardo de Vasconcelos ficou alagada no cruzamento com Cristiano Machado e e avenida Clara Nunes.

O bloqueio está sendo informado pelo aplicativo Waze, após as fortes chuvas que atingem a cidade. O órgão municipal alertou para a possibilidade de granizo e já foi confirmada a ocorrência na Pampulha e nos bairros Paraíso, da Graça e São Francisco.

Sem luz

Moradores dos bairros Cidade Nova, São Gabriel e Palmares, na região Nordeste de BH, ficaram sem energia elétrica na tarde desta terça-feira. Segundo a Cemig, técnicos da companhia já estão nos locais trabalhando para restabelecer a distribuição.

Apesar de a companhia só confirmar os três bairros, há relatos de falta de energia elétrica nos bairros Jaraguá, Alípio de Melo e São Francisco.



A Cemig não soube informar o que causou as panes elétricas.

Aeroporto

O saguão do Aeroporto da Pampulha, no bairro São Luiz, inundou e precisou ser fechado às pressas durante a tromba d'água. O temporal alagou também parte da pista de manobra dos aviões e do espaço de embarque, além da praça Bagatelle, que fica em frente ao terminal.

Segundo a Infraero, por volta das 15h30, os ventos no aeroporto estavam em torno de 81 km/h. Havia poucas pessoas tanto no saguão quanto na entrada do terminal na hora da inundação e ninguém se feriu, de acordo com os Bombeiros.

Chuva inundou ruas da cidade e causou quedas de árvores Chuva inundou ruas da cidade e causou quedas de árvores

Vítimas

O Corpo de Bombeiros precisou fazer o resgate de pessoas ilhadas em três endereços na capital. Um na avenida Antônio Carlos, outro na Sebastião de Brito, no Dona Clara; e o terceiro no bairro Aparecida. A corporação não informou o número de vítimas.

No Jardim Montanhês, na região Noroeste, uma pessoa ficou presa com quatro crianças após a casa onde elas estavam desabar. Ainda não há mais detalhes sobre esta ocorrência.

