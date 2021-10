Um temporal atingiu Montes Claros, no Norte de Minas, na tarde desta sexta-feira (22). Moradores registraram a chuva causando inundações e danificando estruturas na cidade. Não há informações sobre feridos.

Também houve registro de granizo, com pedras de gelo do tamanho de bolas de pingue-pongue, que deixaram as pessoas em pânico. Pelo menos uma caixa d’água foi arrancada do telhado de uma casa.

Pelos vídeos que viralizaram na internet, é possível ver uma antena de transmissão despencando. Em outra, um carro é arrastado pela força da água. As imagens foram feitas no bairro das Acácias.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, até 19h30, foram registrados 19 quedas de árvores, dois riscos de desabamento, sete inundações e quatro eletrocussões.

Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a previsão para o fim de semana em Montes Claros é de dias nublados com pancadas de chuva isoladas e ventos de baixa intensidade. ​

