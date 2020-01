Dois dias após a chuva que causou diversos estragos ao longo da avenida Teresa Cristina, em Belo Horizonte e Contagem, a via continua interditada em pelo menos dois pontos nesta terça-feira (21).

Segundo a BHTrans, a Teresa Cristina está fechada entre o Anel Rodoviária e a Via 210 (rua Metalig) nos dois sentidos, na altura da Vila São Paulo, na região Oeste de BH. Não há opção de desvio e agentes de trânsito estão no local fazendo a sinalização.

Já no trecho da avenida em Contagem, a interdição no encontro com avenida Presidente Castelo Branco, na divisa com a capital mineira, segue interditada. Já a avenida Tito Fulgêncio, que também havia sido bloqueada, está liberada nesta terça.

A linha 173, afetada belo fechamento da Teresa Cristina, continua realizando o desvio pela avenida Cardeal Eugênio Pacelli, avenida Presidente Castelo Branco, rua Luminosa, rua Monsenhor Horta, rua Virgílio de Melo Franco, rua Senador Lúcio Bitencourt, rua Apolo, avenida Teresa Cristina sentido barreiro e, então, retoma o itinerário habitual.

Leia mais:

Quem cobre o prejuízo? Especialistas avaliam que danos causados pelas chuvas podem ser indenizados

Moradores de BH e Contagem queimam pneus e bloqueiam vias em protesto após estragos em temporal

PBH vai decretar estado de emergência e Kalil diz que obras não evitariam estragos desse domingo