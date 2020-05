Belo Horizonte registrou mais uma madrugada gelada, neste sábado (30). De acordo com a Defesa Civil, a mínima foi de 9ºC, um pouco menos frio que os 8,3ºC percebidos na madrugada de sexta (29). Hoje a máxima deve chegar aos 24ºC, para amanhã (31) a previsão de leve elevação da temperatura com mínima de 11ºC e máxima também na casa dos 24ºC.

Alerta

No entanto, o alerta da Defesa Civil se refere à queda da umidade relativa do ar que deve girar em torno de 30% neste sábado, que é considerado crítico e demanda cuidados. O índice é bem abaixo do recomendado pela Organização Mundial de Saúde (OMS), que é de 60%. Evite praticar atividades físicas entre 11h e 15h, mantenha o ambiente umidificado com vaporizador, pois a baixa umidade provoca ressecamento da mucosa nasal, que pode levar a sangramentos

Elevação

Para o restante da semana, a previsão é de elevação das temperaturas. Na segunda-feira (1º) os termômetros devem repetir as aferições de domingo, mas de terça a sexta é previsto um leve aumento com mínimas na faixa dos 14 e 15ºC e máximas que podem bater os 27ºC, na quarta-feira (3).

Interior

No Sul de Minas, onde os termômetros chegaram a marcar temperaturas negativas na madrugada de sexta-feira (29), o sábado começou bem menos frio. Em Monte Verde, onde foi registrado -1,4ºC, na sexta, a madrugada de sábado subiu para 6 ºC e a máxima não deverá passar dos 18ºC.

