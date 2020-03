O Hospital Vila da Serra, em Nova Lima, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, informou que o paciente idoso que morreu na última quarta-feira (18) com sintomas do novo coronavírus não tinha a doença. O teste para Covid-19 deu negativo, de acordo com a assessoria de imprensa do hospital.

A Secretaria de Estado de Saúde informou, nesta segunda-feira (23), que investiga 20 mortes suspeitas pelo novo coronavírus em Minas Gerais. Até o momento, nenhuma morte pela doença foi confirmada no Estado, que tem 128 casos já constatados por exames laboratoriais. Outras 7.766 notificações são investigadas.

Assim como outros hospitais da Região Metropolitana de Belo Horizonte, o Vila da Serra criou um Comitê de Enfrentamento do Coronavírus para definição de medidas contingenciais.

