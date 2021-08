Belo Horizonte vai vacinar contra a Covid-19 toda a população com 18 anos ou mais em 19 dias, conforme cronograma divulgado pela prefeitura da capital na manhã desta terça-feira (17). A ampliação da imunização será iniciada com vacinas já recebidas nas últimas remessas, mas depende do repasse de mais doses.

Segundo o executivo municipal, é importante considerar que a programação está baseada na previsão já divulgada pelo Ministério da Saúde. Uma das novidades é que haverá vacinação aos domingos. Confira o cronograma:

Para se vacinar, durante a aplicação da primeira dose, as pessoas precisam ser residentes de Belo Horizonte, apresentar documento de identificação com foto, não ter recebido vacina contra o coronavírus, não ter recebido qualquer outra vacina nos últimos 14 dias e não ter tido Covid-19 com início de sintomas nos últimos 30 dias.

Já para que receberá a segunda dose, é necessário levar o cartão de vacina, documento de identidade e CPF. Só poderão antecipar a segunda dose as pessoas do grupo convocado em que a data marcada no cartão para completar o esquema vacinal seja menor ou igual a 7 dias. Apesar do chamamento, a orientação é que todos consultem o cartão antes de comparecer a um ponto de vacinação.

Fique atento ao horário

De acordo com a PBH, o horário de funcionamento dos locais de vacinação em dias úteis é das 8h às 17h. Para pontos fixos e extras atendimento será das 8h às 16h30.

Aos sábados os postos fixos e extras funcionam das 7h30 às 14h e os pontos drive-thru das 8h às 14h.

Noturno

O cronograma prevê vacinação noturna. Veja abaixo horários e endereços:



- UFMG Campus Saúde (Escola de Enfermagem): avenida Professor Alfredo Balena, 190 - Santa Efigênia – Funcionamento das 12h às 20h;

- Faculdade Pitágoras: rua dos Timbiras, 1.375 - Funcionários – Funcionamento das 8h às 20h;

- UNA-BH: rua Aimorés, 1.451 - Lourdes – Funcionamento das 8h às 20h;

- Faminas-BH: avenida Cristiano Machado, 12.001 - Vila Clóris – Funcionamento das 8h às 20h.

A Secretaria Municipal de Saúde orienta que o usuário compareça aos locais de vacinação no dia da convocação. Caso a pessoa se dirija ao local em data posterior, está sujeita a enfrentar filas, já que os pontos de repescagem estão distribuídos em uma unidade por regional e por tipo de vacina.

Leia também:

PBH anuncia cronograma de vacinação contra Covid-19 aos domingos

BH vacina moradores de 28 anos nesta terça-feira

Covid: 3ª dose poderá ser aplicada em transplantados, portadores do vírus HIV e pacientes com câncer