Com a previsão de chegada de um novo lote de CoronaVac no início do próximo mês, a vacinação das grávidas e puérperas deve prosseguir em Minas. Segundo o secretário de Estado de Saúde, Fábio Baccheretti, todo o grupo de mulheres, com e sem comorbidades, deverá receber a primeira dose do imunizante até a primeira quinzena de junho.

De acordo com o chefe da pasta estadual, 47 municípios já estão protegendo as gestantes e mulheres que tiveram filhos há menos de 45 dias após a distribuição de doses da Pfizer.

“Conseguiremos vacinar todas as gestantes do Estado, em qualquer um dos 853 municípios”, afirmou Baccheretti ao Hoje em Dia.

Em Belo Horizonte, a vacinação de grávidas com mais de 40 anos sem doenças crônicas está paralisada há mais de duas semanas. A determinação foi dada pelo Ministério da Saúde, que investiga a morte de uma mulher no Rio de Janeiro após receber dose da Astrazeneca.

Outros grupos

Nesta quinta-feira (27), profissionais da educação infantil entre 18 e 40 anos, completados até 30 de junho, receberão a proteção contra o coronavírus. No momento da aplicação, o trabalhador precisa apresentar documento que comprove vinculação ativa com estabelecimento de educação infantil em BH. Clique aqui e veja os pontos de imunização.

