O tombamento de uma carreta deixou interditado o trânsito na MG-10 no sentido Belo Horizonte, no início da noite desta quarta-feira (25). O acidente aconteceu na altura do km 28, próximo à primeira entrada de Vespasiano, na Grande BH, provocando um grande congestionamento entre os carros que saem de Confins e cidades do Vetor Norte rumo à capital.

Ainda não há informações sobre as circunstâncias do tombamento, mas sabe-se que a pista da rodovia estava molhada. O trânsito está sendo desviado pelo bairro Vista Alegre, em Vespasiano, e a Polícia Militar Rodoviária está providenciando um guincho para a retirada do veículo. O motorista da carreta não ficou ferido. Não há previsão para a liberação da pista.



No primeiro dia de chuva considerável na Região Metropolitana e na Região Central de Minas desde junho, outros acidentes exigiram paciência de quem está na estrada.

Durante a tarde, um acidente interditou uma pista na BR-381, na altura de Nova União, provocando um congestionamento de cinco quilômetros em cada sentido, de acordo com a Polícia Rodoviária Federal. Já na MG-030, em Nova Lima, um veículo caiu em uma ribanceira de 15 metros e foi preciso acionar o helicóptero do Corpo de Bombeiros para resgatar uma vítima com ferimentos graves.

Já na BR-040, em Sete Lagoas, oito pessoas ficaram gravemente feridas depois que um ônibus tombou no canteiro central. De acordo com a Via 040, concessionária que administra a rodovia, o acidente aconteceu no sentido Belo Horizonte depois que uma carreta carregada com leite bateu na traseira do ônibus, provocando o tombamento. Outras 11 pessoas também tiveram ferimentos, mas sem gravidade. Todos foram encaminhados a hospitais em Sete Lagoas.