Treze pessoas ficaram desalojadas por causa do tombamento de uma carreta carregada de cal sobre duas casas às margens do Anel Rodoviário, na altura do bairro Goiânia, na região Nordeste de Belo Horizonte. Os moradores foram encaminhados para casas de parentes.

O acidente foi por volta de 1h45 desta segunda-feira (14), no sentido Vitória, e interditou a via por 17 horas. Duas pessoas ficaram feridas.

Segundo a Defesa Civil, um imóvel foi totalmente destruído. Um outro foi interditado preventivamente. Uma terceira casa teve que ser isolada porque um dos quartos foi atingido. Os moradores de outras duas casas foram orientados a deixar o local até que a carga tóxica fosse retirada. Ainda conforme o órgão, a passarela foi vistoriada e não houve danos estruturais.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, o motorista da carreta, que transportava cal virgem, um tipo de carga tóxica, contou que seguia pela rodovia, no sentido Vitória (ES), por volta de 1h45, quando tentou desviar de um Honda Fit, mas acabou batendo na traseira do carro de passeio, perdeu o controle da direção e tombou. A carreta ficou atravessada nas três faixas do Anel Rodoviário.

O motorista e o morador de uma das casas ficaram feridos e foram socorridos para o Hospital Risoleta Neves.