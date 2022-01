Até o momento não há registro de feridos Até o momento não há registro de feridos

Um caminhão que carrega uma retroescavadeira colidiu com a estrutura de aço que segura a placa de sinalização na Trincheira Pedro II, no Complexo da Lagoinha, região Noroeste de Belo Horizonte, na noite desta sexta-feira (28). De acordo com a BHTrans, o trânsito no local está inteditado e não há registro de vítimas.

O acidente foi registrado antes da bifurcação da pista de acesso ao Túnel da Lagoinha, que continua na Avenida Cristiano Machado. Equipes da BHTrans estão no local para auxiliar o trânsito. A Defesa Civil foi acionada para avaliação da estrutura da trincheira.

⛔️Acidente

19h37 A Trincheira da Pedro II no complexo da Lagoinha foi abalroada. Reboque pesado segurando viga e a rampa para acessar o ponto que segura a placa de sinalização.

Aguardando análise da Defesa Civil e trânsito lento no entorno, mas fluindo pic.twitter.com/OhowDz6WIO — OficialBHTRANS (@OficialBHTRANS) January 28, 2022

Leia também

Manifestantes interditam pistas do Anel Rodoviário em protesto contra ação da PM

Obra na Via 240 complica trânsito próximo à Estação São Gabriel, em BH; confira desvio