Três acidentes foram registrados na tarde desta segunda-feira (28) em um trecho de apenas quatro quilômetros da BR-040, na altura do município de Ribeirão das Neves, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. A sequência de batidas provocou um congestionamento de oito quilômetros na rodovia, de acordo com a concessionária Via 040.

O primeiro acidente foi registrado no início da tarde, no km 212, quando uma carreta rodou, ficando em L na pista. A rodovia teve de ser interditada. Em seguida, outra carreta ficou atravessada na pista, dessa vez no km 515, interditando uma faixa do sentido Sete Lagoas.

A situação foi mais complicada no km 512, onde houve colisão traseira entre ônibus e veículo pesado. Neste caso, nove pessoas que estavam no coletivo ficaram feridas sem gravidade e foi necessário acionar o Corpo de Bombeiros, que enviou cinco viaturas, para dar assistência às equipes da concessionária.

O motorista teve de ter paciência para lidar com o congestionamento

De acordo com a comunicação da Via 040, os casos de "L" de caminhões (quando ficam atravessados de maneira perpendicular à via) costumam acontecer por velocidade incompatível seguida por freada brusca. Não há informações sobre a dinâmica de cada acidente, mas é possível que o congestionamento provocado pelo primeiro acidente tenha desencadeado os outros.

Acompanhe as informações sobre o trânsito na rodovia pelo Twitter da Via 040 e da PRF:

16h17 - Ribeirão das Neves (MG), km 515, acidente no sentido DF. Interdição parcial. Lentidão de 8 km. Ponto de ref.: empresa Brasil Cargas. — Via 040 (@via040) October 28, 2019