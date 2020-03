Três adolescentes foram apreendidas na madrugada desta terça-feira (3) ao tentarem aplicar o golpe do falso sequestro em um casal de idosos no bairro Europa, na região de Venda Nova, em Belo Horizonte. Duas das suspeitas tem 16 anos e a terceira, 17. As vítimas são um homem de 87 anos e uma mulher de 84.

Segundo a Polícia Militar, o casal relatou que recebeu uma ligação dizendo que o filho havia sido sequestrado, e que eles deveriam colocar a quantia de R$ 4 mil em dinheiro em uma lixeira perto da residência, localizada na rua Budapeste, se quisessem ver o filho novamente.

As adolescentes foram vistas pela polícia perto da casa dos idosos e se mostraram nervosas quando a viatura se aproximou. Os militares também perceberam uma movimentação intensa das vítimas dentro da residência.

Após a apreensão das menores, celulares que haviam sido furtados foram apreendidos com elas. Uma das suspeitas entrou em contradição diversas vezes ao apresentar sua versão à polícia, dizendo, primeiro, que estava ali em frente a casa dos idosos esperando um carro de aplicativo e, depois, que um homem havia pedido para que elas pegassem um envelope de dinheiro que estaria em uma lixeira ali perto. Uma das adolescentes também estava com uma faca na cintura.

Os idosos contaram à polícia que, em determinado momento, alguém bateu no portão e quando eles abriram, viram as três adolescentes ali perto. Além disso, em uma das ligações que eles receberam, um homem se identificou como policial militar e perguntou sobre o sequestro.

As suspeitas e o material apreendido foram encaminhados para a delegacia, mas as vítimas, por estarem com a saúde debilitada, não puderam acompanharam o registro da ocorrência.

