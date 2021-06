O Concurso Especial 5.590 da Quina de São João, sorteado na noite desse sábado (26), saiu para oito apostadores - entre eles, dois de Belo Horizonte. Em Minas, outra pessoa, de Conceição do Pará, no Centro-Oeste do estado, também receberá parte do prêmio. Cada uma tem direito a R$ 25.601.717,66.

O prêmio, de R$ 204,8 milhões, é o maior da história da Quina e supera o recorde anterior, de R$ 153,7 milhões, no Concurso 5.002, de 2019. As dezenas sorteadas foram 25, 28, 36, 60 e 61.

Outros apostadores de Manaus (AM), Pinheiro (MA), Blumenau (SC), Avaré (SP) e São Paulo (capital) também acertaram os cinco números.

Quadra e Terno

Quem acertou quatro números - 2.143 apostadores - vai levar R$ 9.276,34 cada, e os 158.391 que acertaram três números receberão o prêmio individual de R$ 188,73.

Os prêmios com valor superior a R$ 1.903,98 são pagos exclusivamente nas agências da Caixa. Os ganhadores também devem ficar atentos às datas. Os prêmios prescrevem após 90 dias da data do sorteio.

*Com informações de Agência Brasil

Leia mais:

Domingo em BH deve ter mínima de 11ºC; confira a previsão do tempo

Dinossauros à solta: safári em BH põe público em contato com 25 réplicas em tamanho natural