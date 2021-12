Mais três casos da variante Ômicron do coronavírus foram identificados em Minas Gerais. Os contaminados são moradores de Lavras, no Sul do Estado, segundo informou a prefeitura da cidade nessa sexta (24).

Ambos voltaram de viagem recentemente, já com sintomas gripais. Ainda de acordo com a administração municipal, empresários da cidade, junto aos familiares, estavam em Cancún, no México, e realizaram o teste antigênico em laboratório particular.

Inicialmente, apenas os adultos tiveram o resultado positivo para Covid-19. “A Vigilância Epidemiológica, de posse desta informação, encaminhou os pacientes para o PSF para coleta de amostras e posterior realização do teste RT PCR pelo LabCovid/UFLA. De oito coletas, cinco testaram positivo para a doença”, informa o comunicado da prefeitura.

Também foram feitos testes para pesquisa genômica, onde foram confirmados os casos da nova cepa. A Secretaria Municipal de Saúde informou que está monitorando os pacientes e que mantém o alerta de cuidado durante o período de festas.

O Hoje em Dia procurou a Secretaria de Estado de Saúde (SES-MG) e questionou se a pasta já teria sido notificada dos casos, mas ainda aguarda retorno.

