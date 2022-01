Três das nove regionais de Belo Horizonte já superaram a expectativa de chuva para todo o mês de janeiro, segundo a Defesa Civil da capital. As regiões Centro-Sul, Barreiro e Oeste registraram mais de 340 mm de precipitação até às 6h50 deste domingo (9). A expectativa de precipitações entre 140 e 160 mm é válida até às 8h desta segunda-feira (10).

Em relação às outras seis regionais, a menor quantidade de chuva foi registrada no Norte da cidade, onde 70% da expectativa para o mês já foi superada. Confira o acumulado em toda a cidade até o começo da manhã deste domingo:

Barreiro: 341,4 (104%)

Centro Sul: 377,8 (115%)

Leste: 311,4 (95%)

Nordeste: 257,2 (78%)

Noroeste: 299,2 (91%)

Norte: 228,6 (70%)

Oeste: 351,2 (107%)

Pampulha: 260,2 (79%)

Venda Nova: 235,8 (72%)

Alerta de Chuva

A Defesa Civil de Belo Horizonte emitiu novo alerta de tempestades para a capital ao longo deste domingo. Todas as regionais da cidade estão sob risco geológico forte até a terça-feira (11), em decorrência da forte chuva que cai sobre a capital há mais de 24 horas.

7h30 - Ocorrência de chuva (140 a 160 mm) até 8h de segunda-feira (10).@prefeiturabh @OficialBHTRANS @Bombeiros_MG pic.twitter.com/aF9b94kUgv — Defesa Civil de Belo Horizonte (@defesacivilbh) January 9, 2022

Entre 0h e 7h, Venda Nova se destacou pelo volume de água – foram 46,2 mm. A região menos atingida nas últimas horas foi o Barreiro, com 7,6 mm.

Recomendações da Defesa Civil durante a chuva:

Redobre a sua atenção! Evite áreas de inundação e não trafegue em ruas sujeitas a alagamentos ou perto de córregos e ribeirões nos momentos de forte chuva

Não atravesse ruas alagadas nem deixe crianças brincando nas enxurradas e próximo a córregos

Não se abrigue nem estacione veículos debaixo de árvores

Atenção especial para áreas de encostas e morros

Nunca se aproxime de cabos elétricos rompidos. Ligue imediatamente para Cemig (116) ou Defesa Civil (199)

Se notar rachaduras nas paredes das casas ou o surgimento de fendas, depressões ou minas d’água no terreno, avise imediatamente a Defesa Civil

Em caso de raios, não permaneça em áreas abertas nem use equipamentos elétricos

Previsão do Tempo

A previsão do órgão indica que o dia será de céu encoberto com fortes pancadas de chuva. A mínima registrada foi de 17° C, e a máxima estimada de 23° C. A umidade relativa mínima deve girar em torno de 85% à tarde.

