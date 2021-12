A tradição de montar presépios em Minas vem passando de pai pra filho desde o século XVIII. E muitos presépios, que relembram o nascimento de Jesus, são montados nos chamados oratórios-lapinhas, encontrados nas regiões de Santa Luzia e Sabará, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. Nesta quarta-feira (22) o Instituto Estadual do Patrimônio Histórico e Artístico (Iepha-MG), disponibilizou o guia on-line de Presépios e Lapinhas do Estado.



Ao todo, 504 presépios residenciais e comunitários de 302 municípios mineiros estão cadastrados. Neste ano, o Iepha também disponibilizou um documento com informações sobre a tradição das montagens em Minas. O roteiro completo você encontra neste link. Já o texto de mediação está disponível neste link.

A cidade de Carmo do Cajuru, na região Central do Estado, destacou-se pelo maior número de presépios no circuito. O município tem 56 locais cadastrados para visitação. Em seguida, com 47 presépios, aparece Serranos, no Sul de Minas. Logo após, com 13 roteiros estão as cidades de Santa Luzia, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, e Medina, no Vale do Jequitinhonha. Completando as cinco cidades com maior número de presépios cadastrados no circuito está o município de São Francisco, no Norte do estado, com 11 estruturas.

Em Belo Horizonte, as pessoas podem visitar, até o dia 10 de janeiro, o presépio montado na rua Visconde do Rio das Velhas, 196, no bairro Vila Paris, na região Centro-sul da capital, das 14h às 18h.

