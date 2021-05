A semana terminou em Belo Horizonte com mais um aumento na taxa de transmissão do novo coronavírus. Conforme o boletim epidemiológico e assistencial divulgado pela prefeitura nesta sexta-feira (14), o RT chegou a 1,03. Isso significa que cada grupo de cem pessoas transmite a Covid-19 para outras 103.

A ocupação de leitos de terapia intensiva para pacientes com a doença também subiu e alcançou 79,2%. O índice permanece no nível de alerta vermelho, o mais crítico. A boa notícia é que a ocupação das enfermarias, que ainda segue em nível amarelo, de alerta, caiu de 58,9% para 56,9%.

A capital mineira confirmou 192.227 casos de Covid até o momento. Desses, 179.556 são considerados recuperados e outros 7.998 permanecem em acompanhamento. No total, 4.673 pessoas perderam a vida para a doença.

De acordo com o informe, 649.583 moradores foram vacinados com a primeira dose no município, o que corresponde a 31,9% da população total da cidade. Outros 289.170 foram imunizados com as duas, o que representa 14,2%.

E para aumentar esses indicadores, a Prefeitura de Belo Horizonte vai ampliar, a partir deste sábado (15), a imunização de pessoas com comorbidades de 34 a 41 anos. As doses para este público público estão disponíveis em postos fixos e extras, das 7h30 às 16h, e em pontos de drive-thru, das 8h às 16h.

