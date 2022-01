Um trecho da rodovia MG-262 desabou na altura do quilômetro 47, entre Mariana, na Região Central, e Ponte Nova, na Zona da Mata. O desmoronamento aconteceu próximo ao trevo de Furquim e não deixou vítimas.

A região vinha sendo afetada por fortes chuvas nos últimos dias e o trânsito entre as cidades está comprometido.

De acordo com a Polícia Militar, o acesso no sentido Ponte Nova pode ser feito por uma estrada em Padre Viegas, distrito de Mariana, passando por Diogo de Vasconcelos até voltar à MG 262 em trecho que fica à frente do ponto interditado. O caminho, no entanto, requer atenção dos motoristas por não estar em boas condições estruturais.

Veja imagens do local:

