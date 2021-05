Novo trecho da Via 710, com acessos para os bairros São Paulo e Palmares, na região Nordeste de Belo Horizonte, será liberado neste sábado. As obras, no valor de R$ 120 milhões, eram previstas para a Copa do Mundo de 2014, com sede no Brasil.

A Via 710 possui aproximadamente cinco quilômetros de extensão e também vai promover o acesso aos dois sentidos da avenida Cristiano Machado.

Segundo a prefeitura, a previsão de término de todos os trabalhos é para o final do ano, a depender do andamento das desapropriações judicializadas.

A cada nova etapa de liberação no trânsito, placas e pinturas no solo são implantadas para orientar e garantir a segurança de motoristas e pedestres na região.

A via, parcialmente liberada desde fevereiro do ano passado, está sinalizada com travessias semaforizadas e equipamentos de controle de velocidade, com regulamentação de 60km/h. Em junho de 2020, foi liberado o viaduto que liga os bairros União e Fernão Dias.

Acessos da Via 710, em Belo Horizonte Acessos da Via 710, em Belo Horizonte

Novos acessos



Bairro São Paulo: os veículos vindos da Via 710 (sentido av. José Cândido da Silveira/ av. Cristiano Machado) vão manter-se à direita, próximo à Estação do Metrô Minas Shopping, acessar a avenida Cachoeirinha e a rua Angaturama.

Bairro Palmares e avenida Cristiano Machado (sentido Bairro/Centro): próximo à Estação do Metrô Minas Shopping foi criado um novo acesso ao Viaduto Carlos Drummond de Andrade, seguindo até o bairro Palmares e também para a avenida Cristiano Machado.

Avenida Cristiano Machado (sentido Centro/Bairro): os veículos deixam de usar a rua Queluzita e passam a usar um novo acesso, mais ágil e seguro, próximo à Estação do Metrô Minas Shopping.

Leia mais:

Covid-19: BH vacina neste sábado pessoas com comorbidades de 57, 58 e 59 anos; confira locais

Veja o que volta a funcionar em BH neste sábado após nova flexibilização do comércio