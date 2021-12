A partir desta semana, as Unidades de Atendimento Integrado (UAIs) Barreiro e Venda Nova, em Belo Horizonte, começam a realizar serviços oferecidos pelo Departamento de Trânsito de Minas Gerais (Detran-MG). Antes, esse tipo de atendimento era prestado na sede do órgão de trânsito, na Avenida João Pinheiro, no Boa Viagem.

De acordo com o governo de Minas, os serviços oferecidos nas duas UAIs, como renovação de CNH, alteração de dados e comunicação de venda de veículo, são alguns dos mais demandados pela população.

Ainda conforme o Executivo mineiro, os atendimentos são realizados apenas com agendamento prévio, que deve ser feito no site do Detran-MG, no Portal MG ou pelo aplicativo MG App. Diversos serviços também estão disponíveis pela internet nesses sites e não é necessário comparecer presencialmente a uma unidade do UAI. Outros serviços do Detran-MG serão disponibilizados nas UAIs gradativamente.

Já a UAI Praça Sete, localizada no Centro da capital, está fechada para obras de reestruturação e modernização e o atendimento será retomado no próximo dia 3 de janeiro. Ela absorveu os serviços que eram oferecidos na sede do Detran-MG, que deixou de atender ao cidadão.

As UAIs Barreiro e Venda Nova permanecem abertas. Confira os endereços das unidades:

UAI – BARREIRO

Endereço: Av. Afonso Vaz de Melo, 465 – 4º piso – Via Shopping – Barreiro

Informações: (31) 3389-7450

UAI – VENDA NOVA

Informações: (31) 3408-0500

Endereço: Av. Cristiano Machado, 11.833 – Vila Clóris – Piso L2-G4 – Shopping Estação

