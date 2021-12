As datas e formas de pagamento do Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana (IPTU) de 2022 foram divulgadas ontem em Belo Horizonte. Neste ano, os donos de imóveis que parcelarem o tributo não irão receber as guias impressas. As pessoas poderão dividir em até 11 vezes, com primeiro vencimento em 15 de fevereiro.

As demais parcelas também terão vencimento no dia 15 de cada mês – ou na próxima data em que houver expediente bancário for um fim de semana. A guia poderá ser emitida ou obtida pela internet, agências dos Correios, no aplicativo PBHAPP ou e-mail.

Os moradores da capital mineira que anteciparem o pagamento integral ou à vista de pelo menos duas parcelas do imposto, até 20 de janeiro do ano que vem, terão desconto de 10%.

De acordo com o presidente da Associação Brasileira de Educadores Financeiros (Abefin), Reinaldo Domingos, as pessoas devem avaliar com cautela a situação financeira antes de tomar a decisão. Conforme o consultor financeiro, caso esteja mais confortável, tendo uma reserva, é recomendado a antecipação do tributo.

Domingos alerta que o grande erro está em não programar o pagamento, o que faz com que muitas pessoas comecem o ano com dificuldades, já que existem outras obrigações às famílias, como IPVA e gastos com matrícula e material escolar.

“É importante lembrar dos compromissos futuros, pois durante as compras de Natal, muitas pessoas se deixam levar pelo bom desconto e acabam esquecendo que haverá outras contas a serem pagas naquele nos próximos meses”.

Confira tira-dúvidas:

Quando posso pagar o IPTU de 2022?

Guias serão liberadas na 1ª semana de janeiro. Até a 2ª todos os proprietários já devem ter recebido.

Como emitir as guias do IPTU?

São enviadas para todos os endereços pelos Correios. Também podem ser emitidas pelo site da prefeitura, app PBH e em qualquer agência dos Correios (nesse caso, serão cobrados R$ 2,60).

Quais as formas de pagamento?

A 1ª guia vence em 20 de janeiro. É destinada a quem deseja quitar o IPTU à vista com desconto de 10%. Quem quiser parcelar, pode fazer o pagamento até 11 parcelas, com 1º vencimento em 15 de fevereiro.

Como e até quando pedir a revisão do IPTU?

No site da prefeitura até 3 de fevereiro. Também pelo BH Resolve, com agendamento, nas seguintes situações:<EM>

– O titular do imóvel for pessoa tutelada ou curatelada, mediante a apresentação do documento que comprove a condição de tutor ou curador do reclamante;

– O titular for pessoa qualificada como idosa, nos termos legais; inoperância dos sistemas de recepção eletrônica dos formulários de reclamação;

– O titular ou o procurador declarar não dispor de condições para apresentar a reclamação de forma eletrônica.

O que acontece se a pessoa atrasar o pagamento?

O contribuinte pode emitir uma nova guia com o valor corrigido no site da prefeitura, pelo app PBH ou em qualquer agência dos Correios na capital.

E em anos anteriores?

Quem não pagou parcelas do IPTU de 2021 ou de anos anteriores deve acessar o site da Dívida Ativa e emitir as guias referentes aos pagamentos atrasados.

