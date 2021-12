As Unidades de Atendimento Integrado (UAIs) não funcionarão em Belo Horizonte, Barbacena, Curvelo, São João del Rei, Teófilo Otoni, Diamantina, Sete Lagoas e Varginha nesta quarta-feira (8). As cidades mineiras comemoram o feriado de Nossa Senhora da Conceição nessa data.

Na capital, não haverá expediente em nenhuma das unidades, localizadas na Praça Sete, Venda Nova e Barreiro.

O governo do Estado informa que diversos serviços prestados na UAIs estão disponíveis em formato virtual no Portal MG, no MG App (para smartphones) e nas páginas dos órgãos que atendem no local. Para atendimento presencial em outras datas é preciso realizar agendamento pelos canais digitais.

