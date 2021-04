Após o anúncio do repasse de R$ 30 milhões da Prefeitura de Belo Horizonte à UFMG para desenvolvimento de uma vacina contra a Covid-19, usuários das redes sociais iniciaram uma brincadeira com sugestões de qual deveria ser o nome do novo imunizante.

Entre as opções, estão UaiVAC, TremVac e CoronaTrem. A vacina, no entanto, já tem um nome: Spintec. Ele é provisório, mas foi escolhido pelos próprios desenvolvedores do projeto. O anúncio, porém, não impediu que a criatividade tomasse conta da web. Veja abaixo:

A vacina mineira contra #covid se chamará Spintec. Mas tem opção melhor...😜



A vacina mineira vai de qual nome? 💉🔺🇧🇷 — Claret Jr (@aclareto) April 30, 2021

Que spintec mano??? Coronatrem já! Abre petição aí — paloNossa (@gerber_paloma) April 29, 2021

agora spintec é meio paia. tinha que ser tipo, CABRALTEC ou SPINTREM tipo pra demarcar as origens — lou reading things (@lazyuniverses) April 29, 2021

Eu não acredito que chama SpinTec e não UaiVac https://t.co/DmIrM71JL3 — Botinha (@_LittleBoots) April 29, 2021

Leia mais:

36 mil idosos de 60 anos poderão ser vacinados contra a Covid a partir de segunda em BH; veja locais

​Presidente da ALMG critica Zema por 'se apropriar' da criação do auxílio emergencial

Rio está longe de uma 'situação confortável', diz Paes sobre Covid-19