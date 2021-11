A Universidade Estadual de Minas Gerais (Uemg) retomará o vestibular próprio como forma de ingresso para 2022. Ao contrário do último processo seletivo, feito integralmente via SiSU, apenas 25% das vagas para o próximo ano serão preenchidas usando as notas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). A data do vestibular da Uemg ainda não foi divulgada.

Na decisão do Conselho Universitário foi determinado que 75% das vagas da universidade serão preenchidas via avaliação própria e unificada para todos os cursos. Vale lembrar que, por conta de atrasos causados pela pandemia, o 2º semestre de 2021 só termina em março do ano seguinte.

As vagas do SiSU serão exclusivas para ampla concorrência (todos os candidatos).

O vestibular da Uemg responderá pelo preenchimento de 75% das vagas, que passam a ser distribuídas da seguinte forma:

5% – ampla concorrência

20% – inclusão regional

50% – Programa de Seleção Socioeconômica de Candidatos (Procan)

A categoria “inclusão regional” é uma forma de assegurar vagas para cidadãos mineiros na Uemg. Para se candidatar nessa modalidade é preciso ser residente do Estado e ter cursado o ensino médio em instituições públicas (municipais, estaduais ou federais) localizadas em Minas.

Por sua vez, o Procan busca garantir vagas para candidatos negros, quilombolas, indígenas, ciganos, pessoas com deficiência ou que sejam egressas de escolas públicas e tenham baixa renda. Os 50% das vagas destinados ao programa são divididos desta forma:

Categoria I – 21% para candidatos de baixa renda e egressos de escola pública, declarados negros

Categoria II – 3% para candidatos de baixa renda e egressos de escola pública, declarados quilombolas

Categoria III – 3% para candidatos de baixa renda e egressos de escola pública, declarados indígenas

Categoria IV – 2% para candidatos de baixa renda e egressos de escola pública, declarados ciganos

Categoria V – 16% para outros candidatos de baixa renda e egressos de escola pública

Categoria VI – 5% para pessoas com deficiência

Candidatos aos cursos oferecidos pela Escola de Música da Uemg, em Belo Horizonte, serão avaliados por meio de Prova de Habilidades Específicas. Caso seja aprovado, o candidato poderá participar do vestibular da instituição.

Os interessados em concorrer a qualquer uma das vagas das diferentes modalidades devem aguardar as publicações dos respectivos editais no site da universidade, quando serão fornecidas informações indispensáveis aos candidatos, especialmente sobre os cursos e o cronograma.

