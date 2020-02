Estudantes convocados na primeira chamada da lista de espera da UFMG só têm té 16h desta segunda-feira (17) para garantir o acesso na maior universidade federal do Estado. São 1.607 vagas disponíveis nesta fase de "repescagem" do Sistema de Seleção Unificada (Sisu) 2020.

Quem perder o prazo "repassa" automaticamente a oportunidade para outras pessoas, que ainda serão convocadas. De acordo com a UFMG, a segunda chamada deve ser aberta daqui a duas semanas, em 2 ou 3 de março.

Então, atenção: os alunos chamados agora, que ainda não efetivaram a matrícula, devem acessar o site da universidade e mostrar o interesse na vaga. Eles devem comparecer na sede da instituição com os documentos necessários para fazer o registro acadêmico.

"Esse procedimento, segundo o Departamento de Controle e Registro Acadêmico (DRCA), é obrigatório para assegurar a permanência do candidato no processo seletivo do Sisu 2020", informou a universidade.

Antecipação de entrada

Também termina hoje o prazo para os estudantes aprovados para ingressar no segundo semestre que querem antecipar as aulas para este primeiro semestre. Os interessados devem acessar este site, até as 16h, e solicitar a mudança. No total, segundo a instituição, são 587 vagas disponíveis para esta categoria.

Convocados na 1ª chamada têm até as 16h para fazer matrícula

Leia mais:

UFMG chama 1.600 nomes da lista de espera na 1ª 'repescagem'; confira prazos para não perder vaga

Sisu 2020: UFMG chama 58 excedentes para Medicina; confira a 1ª chamada da lista de espera