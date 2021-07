Dois casos da variante Delta foram detectados nessa segunda-feira (26) em Belo Horizonte, após análises feitas em amostras de duas pessoas que retornaram do Reino Unido e estavam contaminadas pelo coronavírus. A informação é do professor de genética da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) e responsável pelo estudo, Renan Pedra.

“A PBH tem um laboratório próprio de diagnóstico e, toda semana, às terças, eu passo, pego as amostras e levo para a UFMG para fazer a caracterização das variantes que estão nelas. No fluxo da semana passada, foram indicadas duas suspeitas da variante indiana. Procedemos com toda a análise e o resultado saiu ontem, confirmando que as duas eram variante Delta”, disse ao Hoje em Dia.

Ainda segundo o pesquisador, a Prefeitura de Belo Horizonte (PBH), assim como a Secretaria de Estado de Saúde (SES-MG), já foram notificadas sobre a variante. Em Mins, apenas um caso havia sido confirmado até o momento. Trata-se de um morador de Juiz de Fora, na Zona da Mata, que testou positivo para a cepa ainda em maio. Ele foi diagnosticado após voltar de uma viagem à Índia.

A reportagem entrou em contato com a administração municipal e com o governo de Minas, e aguarda um retorno.

Leia mais:

Avanço da vacinação contra Covid em BH depende da chegada de 30 mil doses por faixa etária

Infectologista explica porque Ministério da Saúde quer reduzir intervalo entre doses da Pfizer

Brasil ultrapassa 550 mil mortes por Covid-19