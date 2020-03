Mais instituições de ensino superior de Minas Gerais anunciaram suspensões temporárias das aulas por causa da pandemia do novo coronavírus, a Covid-19. A Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) informou que vai paralisar as aulas presencias, a partir da próxima quarta-feira (18), por tempo indeterminado.

Nesta segunda-feira (16), as atividades já foram canceladas na Faculdade de Ciências Médicas. De acordo com a Feluma, mantenedora da faculdade, a medida será adotada por duas semanas. "Entende ser fundamental conter a propagação e transmissão da infecção, e sobretudo preservar a saúde dos discentes, docentes, corpo clínico, pacientes e colaboradores da Instituição", explicou.

A partir da próxima quarta-feira (18), todas as atividades nas Faculdades Promove e Kennedy também serão interrompidas. A pausa se dará até domingo (22). Após esse período, as coordenações das instituições vão ser reunir para reavaliar as medidas de contenção da transmissão da enfermidade. "Recomendamos a permanência dos discentes em seus domicílios, mantendo distanciamento social. Ressaltamos o maior risco de contágio em aglomerações de qualquer natureza", declararam em comunicado.

A Universidade Fumec adotou medida semelhante e também optou por cancelar as aulas nesta segunda-feira. Uma comissão técnica de prevenção ao coronavírus irá se reunir para traçar o plano de ação que será adotado nos próximos dias. "Continuamos trabalhando nas ações e orientações preventivas para evitar o contágio ou a disseminação do vírus", destacou a universidade.

Lista das instituições que anunciaram a suspensão das aulas presenciais por conta da disseminação do Covid-2019.

Faculdades Promove - suspensão das aulas de quarta-feira a domingo;

Faculdades Kennedy - suspensão das atividades de quarta-feira a domingo;

UFMG - a partir de quarta-feira por tempo indeterminado;

Ciências Médicas - as atividades estão suspensas até o dia 30;

Fumec - aulas canceladas nesta segunda-feira;

Universidade Estadual de Montes Claros (Unimontes) - aulas suspensas por 10 dias;

PUC Minas - as atividades estão interrompidas pelo menos até o dia 31 de março;

Cefet - suspensão das aulas por tempo indeterminado;

Universidade Federal do Triângulo Mineiro (UFTM) - as atividades estão suspensas a partir desta segunda-feira por prazo indeterminado;

Centro Universitário de Belo Horizonte (Uni-BH) - não terá aulas entre quarta-feira (18) e domingo (22);

Universidade Federal de Viçosa (UFV) - sem aulas por tempo indeterminado;

Sesi e Senai - atividades interrompidas até o dia 31 de março.

Além dessas faculdades e universidades, cerca de dois milhões de estudantes das escolas públicas de Minas Gerais vão ficar em casa, entre quarta-feira (18) e domingo (22), como forma de conter o avanço do vírus.

Casos

Até o momento, conforme o Ministério da Saúde, o Brasil tem 1.913 casos suspeitos de coronavírus, 200 confirmados e nenhuma morte. Em Minas Gerais são 297 casos em investigação com quatro confirmações. No mundo, de acordo com dados da Organização Mundial de Saúde (OMS), são 153.517 casos confirmados e 5.735 óbitos.

Leia mais:

Risco de disseminação da Covid-19 deixará em casa 2 milhões de estudantes em Minas

Por cousa do coronavírus, Atlético fecha treinos para imprensa e torcedores na Cidade do Galo

Cefet-MG suspende aulas por tempo indeterminado por causa de novo coronavírus