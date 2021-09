A umidade relativa do ar está abaixo de 12% em municípios do Triângulo /Alto Paranaíba e Sul/Sudoeste, em Minas Gerais, nesta segunda-feira (6), segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). Nas regiões Norte, Noroeste, Central, Oeste, Zona da Mata, Campo das Vertentes e Região Metropolitana de Belo Horizonte, a umidade varia entre 12% e 30%.

Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), o ideal é que a umidade do ar fique entre 50% e 80%. O ar seco é prejudicial à saúde, podendo causar desconforto nos olhos, boca e nariz, ressecamento da pele e dores de cabeça. Esse também representa perigo ambiental, aumentando o risco de incêndios florestais.

Previsão do tempo

A previsão do Inmet é de uma semana quente e seca em Minas Gerais. Na Grande BH, as temperaturas máximas devem ficar entre 32°C e 34°C, e as mínimas entre 17°C e 20°C. A sexta-feira (10) pode ser o dia mais quente do ano na capital, com máxima de 35°C.

A temperatura mais alta em todo o Estado será ao Norte de Minas, com máxima de 39°C.

Confira a previsão das outras regiões mineiras:

Noroeste: mínima entre 14°C e 16°C, máxima entre 35°C e 37°C

Norte: mínima entre 13°C e 16°C, máxima entre 37°C e 39°C

Jequitinhonha: mínima entre 15°C e 17°C, máxima entre 32°C e 34°C

Rio Doce e Mucuri: mínima entre 14°C e 16°C, máxima entre 35°C e 37°C

Zona da Mata: mínima entre 11°C e 13°C, máxima entre 33°C e 35°C

Sul/Sudoeste/Campo das Vertentes: mínima entre 8°C e 10°C, máxima entre 34°C e 36°C

Oeste: mínima entre 14°C e 16°C, máxima entre 35°C e 37°C

Triângulo Mineiro/Alto Paranaíba: mínima entre 15°C e 17°C, máxima entre 36°C e 38°C

Central: mínima entre 15°C e 17°C, máxima entre 34°C e 36°C

