Os usuários que procurarem o metrô de Belo Horizonte nesta quinta-feira (23) vão precisar de uma nova solução. Com a confirmação da paralisação da categoria, todas as 19 estações da Grande BH estão fechadas.

O vendedor Cauã Brian, de 17 anos, foi pego de surpresa. Ele chegou na Estação Vilarinho pouco antes das 8h, sem saber da paralisação. "Moro em Venda Nova, e preciso chegar ao Shopping Oiapoque. O metrô é minha principal forma de locomoção, não acho que vou conseguir chegar a tempo", lamenta. Depois de alguns minutos discutindo com amigos, Cauã decidiu voltar para casa.

Quem não teve a mesma escolha foi Walter Ferreira, de 18 anos. O jovem trabalha em uma obra no bairro Santa Inês, região Nordeste de BH, e precisaria estar no local as 8h. "O trajeto de metrô dura uns 10 minutos, mas agora com a greve, devo atrasar muito", ele conta. Walter pegou um ônibus em Ribeirão das Neves, na Grande BH, e só descobriu a greve quando chegou à Estação Vilarinho.

"O jeito agora é pegar dois ônibus e andar um pouco mais. Vou chegar atrasado mas é o único jeito de ir trabalhar hoje", explica.

A paralisação do metrô foi confirmada no começo da semana. A categoria reivindica a possibilidade de transferência dos profissionais da Companhia Brasileiro de Trens Urbanos (CBTU) para outras cidades devido à privatização do serviço na capital mineira.

Uma decisão do Tribunal Regional do Trabalho de Minas Gerais ainda garantia escala mínima de funcionamento nesta quinta, mas o sindicato afirmou que não foi notificado oficialmente, e manteve 100% dos carros inoperantes.

Leia mais:

Greve do metrô se concretiza e BH tem estações fechadas nesta quinta-feira

Metroviários não farão escala mínima determinada pelo Tribunal do Trabalho de Minas

CBTU aciona Justiça para solicitar atividade mínima ou interrupção de greve dos metroviários em BH