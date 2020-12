Você já deve ter ouvido a expressão "comer com os olhos", certo? Pratos bem montados e com uma apresentação cheia de zelo fazem toda a diferença na hora de servir uma receita sofisticada ou o tradicional café com pão de queijo.

Produzir peças únicas é o trabalho da ceramista belo-horizontina Flávia Guimarães. A artesã participou de um encontro com alunos do curso de Gastronomia das Faculdades Promove, nesta semana, e mostrou como a cerâmica pode aprimorar apresentações.

"Valoriza, realça o prato que a pessoa fez. Dá mais prazer na hora de sentar à mesa", garante Flávia Guimarães

Flávia é uma das empresárias parceiras do reality universitário "Mentes do Futuro", um inovador formato de vestibular realizado pelas Faculdades Promove e Kennedy (saiba mais abaixo). A artesã premiará os vencedores do processo seletivo, que concorrerem na área da Gastronomia, com peças de cerâmica.

Quem é Flávia?

A atuação na cerâmica começou há 16 anos por um motivo muito específico. Flávia Guimarães trabalhava em outra área e, devido ao estresse profissional, sofreu três infartos, quando tinha 34 e 35 anos. Por recomendação médica, partiu rumo à produção de cerâmica, que virou profissão.

Ela conta que o novo trabalho trouxe diversos benefícios. O motivo é a forma como as peças são feitas: artesanalmente e, portanto, em tempo desacelerado.

"A cerâmica ensina muito. O processo é lento: você faz, seca, queima, queima de novo e, nisso, a peça pode trincar, rachar, explodir. Tudo isso faz a gente exercer o desprendimento", relatou. Conforme a artista, a produção das peças demora, no mínimo, 30 dias.

Flávia também dá aulas de modelagem. Ela já atuou com pacientes psiquiátricos e em oficinas para crianças

O ateliê fica no bairro Santa Efigênia, na região Leste de BH. Mais informações sobre o trabalho podem ser obtidas pelo WhatsApp: (31) 98887-5787, site www.ceramicaflaviaguimaraes.com.br ou Instagram @ceramica_flaviaguimaraes.

Mentes do Futuro

O reality universitário "Mentes do Futuro", das Faculdades Kennedy e Promove, é uma uma forma inovadora de oferecer bolsas de estudos com até 100% em 17 cursos do ensino superior. As inscrições para o processo seletivo estão abertas até 20 de janeiro de 2021.

Os participantes devem produzir vídeos sobre as graduações que têm interesse. Uma banca julgadora e um júri popular vão definir os vitoriosos. Os cursos disponíveis são:

Gastronomia Sistemas de informação Redes de computadores Sistemas para internet Administração e gestão Odontologia Enfermagem Estética e Cosmética Medicina Veterinária Nutrição Psicologia Engenharia Publicidade e Propaganda Direito Jornalismo Educação Física Pedagogia

