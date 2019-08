Uma moradora de Varginha, no Sul de Minas Gerais, escapou da morte por pouco nesta terça-feira (27), após ser atropelada por um ônibus coletivo que fazia uma manobra de ré. Nas imagens impressionante é possível ver que a garota é derrubada e, com muita agilidade, rola pelo chão e sai da direção das rodas traseiras do veículo pesado.

Segundo informações de veículos de imprensa locais, o acidente aconteceu por volta das 13h, no Ponto Central, que fica localizado na praça Getúlio Vargas, no Centro do município.

Procurada pela reportagem, a Polícia Militar (PM) informou que nenhuma ocorrência foi registrada. Já segundo a empresa Autotrans, responsável pelo coletivo, a adolescente passa bem.

O Hoje em Dia tentou contato com familiares da menina atropelada, que teria 16 anos, porém, até o momento ninguém respondeu às solicitações.

Leia mais:

'Queimamos as linhas chilenas dos meus filhos', diz mãe em novo vídeo da campanha Linha Segura

Vídeo mostra momento em que caminhão desgovernado arrasta carros no bairro Santo Antônio; assista

Avião 'perambulando' pelas ruas de BH vira assunto na web e atrai 'turistas'; entenda

Idosa 'voa' de carro por quase 20 metros e cai em garagem no Vila da Serra; assista