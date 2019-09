Um motorista, suspeito de ser médico de uma Unidade de Pronto-Atendimento (UPA) de Brumadinho, na Grande BH, furou um protesto em Aranha, distrito rural da cidade citada, e quase atropelou três pessoas na manhã desta quarta-feira (11). Ninguém ficou ferido. A manifestação no local é contrária ao aumento no valor das passagens de ônibus em Brumadinho.

A Polícia Militar acompanha o ato, que teve início às 6h e continua por esta manhã. De acordo com o tenente Juarez, responsável pela operação no local, o protesto é pacífico, sem queima de pneus ou agressões e causa congestionamento na estrada rural, que liga Aranha ao Centro de Brumadinho. Não há estimativa do tamanho da interrupção do tráfego.

Um dos motoristas que precisava passar pela via não quis aguardar a liberação do ato e tentou conversar com os manifestantes para que sua passagem fosse autorizada. Diante da negativa, segundo Juarez, o homem retornou ao carro e acelerou o veículo contra três pessoas que estavam na barreira de pneus. Ninguém foi atingido. De acordo com Marcos Amorim, que é morador da cidade e registrou o momento em vídeo, o homem é médico em Brumadinho. A informação não foi confirmada pela PM.

O motorista foi perseguido pela viatura policial. Seu veículo foi apreendido e o condutor, que não teve a identidade revelada, foi conduzido para a 5ª Delegacia de Polícia Civil de Brumadinho. Nesse posto, o agressor deverá ser liberado após assinar um Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO), já que a infração é considerada de menor potencial ofensivo.

Aumento de passagens

Por telefone, a assessoria da Prefeitura de Brumadinho confirmou o aumento no valor das passagens de ônibus na cidade. A reportagem solicitou dados sobre a alteração e aguarda retorno.