Um vídeo que circula nas redes sociais mostra dois homens furtando uma viatura da Polícia Militar, no último domingo (14), na avenida Antônio José da Rocha, no bairro Guanabara, em Contagem, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. Nas imagens é possível ver os suspeitos pegando uma maleta dentro do veículo e retirando o objeto. Eles foram contidos pela polícia no local.



De acordo com os militares, eles foram atender a um chamado de um homem que alegou ter sido agredido por um rapaz, depois de se envolver em uma briga, e quase ter o celular roubado. Após a denúncia, os agentes se deslocaram até o local e encontraram um segundo homem ensanguentado, correndo por um beco. E outro mais adiante armado com uma faca.



Enquanto um militar algemava o suspeito que estaria carregando a arma branca no beco, outra policial que participava da ação percebeu que um dos rapazes tinha aberto a porta da viatura e furtado a maleta com a pistola de impulso elétrico, que continha quatro cartuchos intactos. Esse suspeito, segundo o boletim de ocorrência, parecia muito alterado e era acompanhado por um primo.

Segundo os policiais, os dois homens foram perseguidos. E, após receberem uma ordem de parada, acabaram contidos com disparos da pistola de impulso elétrico. Nas imagens é possível ver que um dos suspeitos é chutado pela polícial quando já está caído. Eles foram detidos e levados para a Unidade de Pronto-Atendimento do bairro Ressaca para receber atendimento médico. Ainda segundo os relatos do boletim de ocorrência, a confusão teria começado por causa de crianças que estavam em um beco atirando pedras nas pessoas. A faca não foi localizada. O carro em que estavam dois rapazes foi removido por estar estacionado em local proibido,l sobre a faixa de pedestre. E, na revista ao veículo, foi encontrada uma substância semelhante à maconha.

Depois do atendimento na UPA, todos os envolvidos foram encaminhados para Central Estadual de Plantão Digital da Polícia Civil.

Procurada pela reportagem, a Polícia Militar não se posicionou sobre o caso.

